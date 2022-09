Ascolti Tv 11 settembre | l’Italia è mondiale col botto | schianta tutti in prime time GP di Monza super al pomeriggio e contiene il battesimo della Venier

(Di lunedì 12 settembre 2022)al top: Gp difree + pay a 4,781 milioni e 39,9%. Tg1 delle 20.00 a 4,352 milioni e 28,3%. Polonia -Italia su Rai1 a 3,752 milioni e 22,5%. Il prepartita di Polonia-Italia a 3,7 milioni e 23,2% su Rai1; Tg1 delle 13.30 a 3,669 milioni e 29%. Reazione a catena 3,4 milioni e 26,83% con la seconda parte; Tg5 a 2,968 milioni e 19%. Il Gran Premio diallive sia su Sky che su Tv8, in concomitanza con il ritorno di Domenica In. Alla sera Juve-Salernitana su Dazn, ma soprattutto la splendida finale dei mondiali di volley, Italia-Polonia, su Rai1 e su Sky, hanno contraddistinto l’offerta tv di domenica 11. Le opzioni non sportive? Lato Cologno, Canale 5 ha trasmesso la pellicola Harriet e Italia 1 il già cult Aquaman, mentre Rete4 ha puntato sulla politica e Zona ...

Mattiabuonocore : Ieri, nel pomeriggio di Canale 5, hanno rilevato Una Vita e Grand Hotel insieme: 8.8% - Mattiabuonocore : Il TG1 'british' ieri ha registrato il 29% alle 13.30 e il 28.3% la sera - radioromait : Ascolti Tv di ieri 11 settembre 2022: Access Prime Time e Preserale - infoitcultura : Ascolti TV analisi 10 settembre: Conti e Incontrada vincenti nell’Arena - infoitcultura : Ascolti tv 11 settembre 2022: La pallavolo su Rai1 vince il Prime Time -

