Anticipazioni Terra Amara Martedì 13 Settembre 2022 | Sermin si scusa con Gulten

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 12 settembre 2022) Continua su Canale 5 l'appuntamento con la fiction Turca. Questa serie non è la tipica soap leggera che siamo abituati a vedere ma è un vero e proprio Crime alla stessa stregua dell'amata Brave and Beautiful. L’appuntamento come sapete è stato anticipato, sempre dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 14:40 prima di Un Altro Domani.ha davvero tantissimi episodi che torneranno utili a Mediaset in considerazione del fatto che presto la SOAP Una vita chiuderà per sempre e molto probabilmentecontinuerà anche in autunno.Grazie alledella soap opera turca di Canale 5,, scopriamo che, nella puntata in onda il 13, alle 16.30, Demir ...