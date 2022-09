Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: Le Prove Del Tradimento In Macchina! (Di lunedì 12 settembre 2022) Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: si torna a parlare della fine della relazione tra i due, poiché sono emersi nuovi retroscena secondo cui sarebbe stata l’attrice a trovare le Prove dei tradimenti… Ambra Angiolini è stata al centro del gossip nel 2021 per via della fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Le cose tra i due sembravano andare molto bene e si parlava anche di un matrimonio imminente. L’attrice, però, ha scoperto tutto sui tradimenti dell’allenatore, ponendo fine alla relazione. A distanza di tempo, emergono dei retroscena e si scopre che fu proprio la Angiolini a trovare le Prove delle relazioni clandestine. Ambra Angiolini e ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 12 settembre 2022): si torna a parlare della fine della relazione tra i due, poiché sono emersi nuovi retroscena secondo cui sarebbe stata l’attrice a trovare ledei tradimenti…è stata al centro del gossip nel 2021 per via della fine della sua relazione con. Le cose tra i due sembravano andare molto bene e si parlava anche di un matrimonio imminente. L’attrice, però, ha scoperto tutto sui tradimenti dell’allenatore, ponendo fine alla relazione. A distanza di tempo, emergono dei retroscena e si scopre che fu proprio laa trovare ledelle relazioni clandestine.e ...

iocheamosolome : Il nuovo pomeriggio di Rai2? Direi vecchio come il cuculo co sto programma che sembra scopiazzato. Dateci Ambra Ang… - 1995SGB : RT @ClarissaVgh: In passato i giocatori li metteva in campo Ambra Angiolini. Non si spiega altrimenti. Richiamatela. #JuveSalernitana #ju… - TWImedmar : RT @ClarissaVgh: In passato i giocatori li metteva in campo Ambra Angiolini. Non si spiega altrimenti. Richiamatela. #JuveSalernitana #ju… - IdaPaniconi : RT @ClarissaVgh: In passato i giocatori li metteva in campo Ambra Angiolini. Non si spiega altrimenti. Richiamatela. #JuveSalernitana #ju… - giambarombi : RT @ClarissaVgh: In passato i giocatori li metteva in campo Ambra Angiolini. Non si spiega altrimenti. Richiamatela. #JuveSalernitana #ju… -