"A chi è servito l'invio di armi all'Ucraina", Mattei gela Myrta Merlino (Di lunedì 12 settembre 2022) L'inquietudine per il caro bollette in Italia sta attraversando le menti della gran parte della popolazione. “Io non sono un tifoso in quella guerra, noi dovremmo prendere le distanze e risolvere la questione della crisi energetica che ci butterà in condizioni davvero preoccupanti”. Queste le parole allarmanti utilizzate dal giurista Ugo Mattei che nel corso della trasmissione l'Aria Che Tira, andata in onda su La7 lunedì 12 settembre, è stato più volte incalzato sul tema dalla conduttrice Myrta Merlino. L'ospite in passato si era esplicitamente schierato dalla parte dell'aiuto militare all'esercito ucraino, affinché quest'ultimo si potesse difendere dall'invasione degli uomini di Vladimir Putin. La presentatrice gli ha chiesto quindi se fosse rimasto della stessa opinione. Questa la risposta: “È servito ad avere ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) L'inquietudine per il caro bollette in Italia sta attraversando le menti della gran parte della popolazione. “Io non sono un tifoso in quella guerra, noi dovremmo prendere le distanze e risolvere la questione della crisi energetica che ci butterà in condizioni davvero preoccupanti”. Queste le parole allarmanti utilizzate dal giurista Ugoche nel corso della trasmissione l'Aria Che Tira, andata in onda su La7 lunedì 12 settembre, è stato più volte incalzato sul tema dalla conduttrice. L'ospite in passato si era esplicitamente schierato dalla parte dell'aiuto militare all'esercito ucraino, affinché quest'ultimo si potesse difendere dall'invasione degli uomini di Vladimir Putin. La presentatrice gli ha chiesto quindi se fosse rimasto della stessa opinione. Questa la risposta: “Èad avere ...

tempoweb : L'aria che tira, il giurista Mattei gela Myrta Merlino: a chi è servito dare armi all'Ucraina… - alessia_ranaldi : RT @alessia_ranaldi: @vitalbaa La cosa è stata voluta, provocata, nulla si è fatto per evitarla, perciò mantenere in piedi un governo così… - alessia_ranaldi : @vitalbaa La cosa è stata voluta, provocata, nulla si è fatto per evitarla, perciò mantenere in piedi un governo co… - MattNanni : @vane___96 Cercare di proteggere Dusan dai tifosi nel mio umilissimo parere è sbagliato. Tirare il rigore li sarebb… - Nialler42300519 : RT @sentochemuoro: ho gia' fatto due tweet del genere e non e' servito ad un cazzo ma ci riprovo perche' la situazione e' parecchio peggior… -