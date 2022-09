Totti allo scoperto, la verità su Ilary e Noemi: "Non ho tradito io per primo" (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti parla per la prima volta della rottura con Ilary Blasi in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo. "Non sono stato io il primo a tradire", afferma l'ex capitano della Roma che parla anche della sua relazione con Noemi Bocchi. Per la leggenda giallorossa non si tratta di gossip ma "carne e sangue": "Avevo detto che non avrei parlato e non l'ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta", sbotta Totti che vuole chiarire un punto su tutti La "sciocchezza" più .grande è "che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento (...). Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo" dice Totti che ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Francescoparla per la prima volta della rottura conBlasi in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo. "Non sono stato io ila tradire", afferma l'ex capitano della Roma che parla anche della sua relazione conBocchi. Per la leggenda girossa non si tratta di gossip ma "carne e sangue": "Avevo detto che non avrei parlato e non l'ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta", sbottache vuole chiarire un punto su tutti La "sciocchezza" più .grande è "che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento (...). Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per" diceche ...

