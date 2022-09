Serie A LIVE: Bologna-Fiorentina 0-0; Lecce-Monza 0-1, Sensi su punizione; Sassuolo-Udinese 1-0, segna Frattesi (Di domenica 11 settembre 2022) Per la sesta giornata di Serie A, sono tre le partite in programma oggi alle 15. Si tratta del derby dell'Appennino fra Bologna e Fiorentina,... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Per la sesta giornata diA, sono tre le partite in programma oggi alle 15. Si tratta del derby dell'Appennino fra,...

juventusfc : Il primo drop è live! Assicurati un pacchetto Gold, Silver o Bronze: ognuno di loro può darti la possibilità di ot… - Fantacalcio : #SassuoloUdinese ESPULSO #Tressoldi! Fallo da ultimo uomo su #Success lanciato a rete e rosso diretto per il nerove… - xlemondrop : Serie tv prefe della vita proprio? — Grey’s Anatomy e The Vampire Diares - internewsit : Live Juventus-Inter Women, partono fortissimo le nerazzurre: è 2-1 - - internewsit : Live Juventus-Inter Women, al via il secondo tempo: si riparte dal 2-0 - -