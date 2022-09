Problemi personali per Insigne, Toronto si stringe a lui: portiere gli dedica la parata – VIDEO (Di domenica 11 settembre 2022) Lorenzo Insigne ha saltato gli allenamenti del Toronto e non ha giocato con Atalanta per Problemi familiari. Un momento difficile quello del giocatore di origini napoletane. Toronto si è stretta intorno al suo fuoriclasse, tutta la squadra si è unita a lui, in particolare Mimmo Criscito. 2?4? pic.twitter.com/RyHk8w2Was — Toronto FC (@TorontoFC) September 11, 2022 Ma durante il match Atlanta United-Toronto anche il portiere Westberg gli ha voluto dedicare una parata, quella sul rigore parato ad Araujo. Dopo la parata il portiere di Toronto ha mimato il numero 24 con le mani. Un VIDEO che è stato poi riproposto anche dalla società canadese che milita ... Leggi su napolipiu (Di domenica 11 settembre 2022) Lorenzoha saltato gli allenamenti dele non ha giocato con Atalanta perfamiliari. Un momento difficile quello del giocatore di origini napoletane.si è stretta intorno al suo fuoriclasse, tutta la squadra si è unita a lui, in particolare Mimmo Criscito. 2?4? pic.twitter.com/RyHk8w2Was —FC (@FC) September 11, 2022 Ma durante il match Atlanta United-anche ilWestberg gli ha volutore una, quella sul rigore parato ad Araujo. Dopo laildiha mimato il numero 24 con le mani. Unche è stato poi riproposto anche dalla società canadese che milita ...

