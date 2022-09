Oceano Pacifico, sisma di magnitudo 7,6 in Papua Nuova Guinea (Di domenica 11 settembre 2022) Un sisma di magnitudo 7,6 sulla scala Richter ha colpito oggi la Papua Nuova Guinea orientale, causando danni agli edifici vicino alla città costiera di Madang e all'interno del paese, seocndo le prime informazioni dei residenti. Lo United States Institute of Geological Surveys (USGS), che aveva inizialmente emesso un avviso di tsunami, lo ha rapidamente revocato. L'USGS, tuttavia, ha riferito che potrebbero esserci "piccole fluttuazioni del livello del mare in alcune zone costiere".Il terremoto si è verificato a una profondità di 61 chilometri, a circa 67 chilometri dalla città di Kainantu, ha affermato l'USGS.Ma il sisma è stato avvertito in tutto il paese, dalle città vicino all'epicentro alla capitale Port Moresby, a quasi 500 km di distanza. Interruzioni di corrente e danni agli ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 11 settembre 2022) Undi7,6 sulla scala Richter ha colpito oggi laorientale, causando danni agli edifici vicino alla città costiera di Madang e all'interno del paese, seocndo le prime informazioni dei residenti. Lo United States Institute of Geological Surveys (USGS), che aveva inizialmente emesso un avviso di tsunami, lo ha rapidamente revocato. L'USGS, tuttavia, ha riferito che potrebbero esserci "piccole fluttuazioni del livello del mare in alcune zone costiere".Il terremoto si è verificato a una profondità di 61 chilometri, a circa 67 chilometri dalla città di Kainantu, ha affermato l'USGS.Ma ilè stato avvertito in tutto il paese, dalle città vicino all'epicentro alla capitale Port Moresby, a quasi 500 km di distanza. Interruzioni di corrente e danni agli ...

