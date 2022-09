Milan, dall’arbitro Serra alla Sampdoria: 22 partite da imbattuto | VIDEO (Di domenica 11 settembre 2022) Dallo sciagurata confitta per 2-1 contro lo Spezia maturata a Gennaio, il Milan non ha più perso un singolo incontro di Serie A. Ripercorriamo quindi la striscia di imbattibilità con questo VIDEO fornito dalla Gazzetta dello Sport. Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 settembre 2022) Dallo sciagurata confitta per 2-1 contro lo Spezia maturata a Gennaio, ilnon ha più perso un singolo incontro di Serie A. Ripercorriamo quindi la striscia di imbattibilità con questofornito dGazzetta dello Sport.

PianetaMilan : .@acmilan, dall’arbitro #Serra alla @sampdoria: 22 partite da imbattuto | #Video #ACMilan #SempreMilan #Milan - Frances99584624 : RT @CB_Ignoranza: Giampaolo senza peli sulla lingua ha svelato ai microfoni di Sky il motivo per cui è stato espulso dall'arbitro durante S… - PresidentAndre9 : RT @CB_Ignoranza: Giampaolo senza peli sulla lingua ha svelato ai microfoni di Sky il motivo per cui è stato espulso dall'arbitro durante S… - Rougenoir1978 : @Zanna731 @sabatinoc85 @AleDino3 L’arbitro ieri ha fatto una miriade di cazzate, da una parte e dall’altra e molte… - AntonioSnoopy : Io vorrei capire solo una cosa dall’@AIA_it : perché per Napoli-Spezia c’era un arbitro esordiente (che non ha sfig… -