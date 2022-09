Marco Mengoni: il 7 ottobre esce l’album “Materia (Pelle)” (Di domenica 11 settembre 2022) foto di Alessio BoniMILANO – È “Materia (Pelle)” il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 7 ottobre per Epic Records Italy / Sony Music Italy e in pre-order. “Materia (Pelle)” è il proseguimento del progetto musicale “Materia”, un percorso in tre album iniziato con “Materia (Terra)”, certificato oggi doppio disco di platino, per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante. Dopo il grande successo degli show negli Stadi di Milano e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 settembre 2022) foto di Alessio BoniMILANO – È “)” il nuovo album di, disponibile da venerdì 7per Epic Records Italy / Sony Music Italy e in pre-order. “)” è il proseguimento del progetto musicale “”, un percorso in tre album iniziato con “(Terra)”, certificato oggi doppio disco di platino, per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante. Dopo il grande successo degli show negli Stadi di Milano e ...

