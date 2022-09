Infortunio Rebic, già 46 gare saltate: la media per il Milan non è incoraggiante (Di domenica 11 settembre 2022) Ante Rebic è fermo per Infortunio. Già 46 le gare saltate da quando è arrivato al Milan: la media non è incoraggiante Ante Rebic è fermo per Infortunio. Da quando è arrivato al Milan nella stagione 19/20 è stato fuori per problemi fisici per ben 46 partite. un totale del 31,1% di match saltati su un totale di 148 gare ufficiali disputate dal Milan in tutte le competizioni in questo lasso di tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Anteè fermo per. Già 46 leda quando è arrivato al: lanon èAnteè fermo per. Da quando è arrivato alnella stagione 19/20 è stato fuori per problemi fisici per ben 46 partite. un totale del 31,1% di match saltati su un totale di 148ufficiali disputate dalin tutte le competizioni in questo lasso di tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

