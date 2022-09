I NUOVI FENOMENI! Italia campione del mondo per la quarta volta | i gladiatori azzurri espugnano l’arena di Katowice!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) CAMPIONI DEL. L’sale sul trono del Pianeta al termine di una pirotecnica Finale, travolgendo la Polonia per 3-1 (22-25; 25-21; 25-18; 25-20) nel bel mezzo della bolgia di Katowice: davanti a 12.000 spettatori avversari, in un ambiente semplicemente infuocato, contro tutti i pronostici della vigilia, la nostra Nazionale ha imbastito la partita dei sogni e con una rimonta perentoria ha vinto i Mondiali 2022 di volley maschile. I Giovani Ribelli hanno annichilito i Campioni del, lo hanno fatto in trasferta, come ormai da tradizione tricolore (Europei di calcio in Inghilterra ed Europei di volley femminile, giusto per citare le ultime due apoteosi), nello stesso palazzetto in cui dodici mesi fa si erano laureati Campioni d’Europa. La Meglio Gioventù, il nuovo ciclo vincente, la squadra dei sogni, il sestetto delle magie. ...