I casi principali in cui le scarpe con il plateau over andrebbero evitate

Leggi su chedonna

(Di domenica 11 settembre 2022) Ci sonoche proprio non compreremmo mai e tra queste, fino a poco tempo fa, erano incluse anche le décolleté congigante proposte da alcuni brand. Vediamo quando metterle e quando scordarsi di averle prese. Chi per curiosità e chi per essere in linea con le tendenze del momento, in molte hanno ceduto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it