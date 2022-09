Formula 1, polemiche al GP di Monza: Verstappen vince con la safety car! (Di domenica 11 settembre 2022) Il Gran Premio di Monza è da poco terminato, ma le polemiche non si placheranno per molto tempo. Ennesimo episodio sfortunato subito della stella della Ferrari, Charles Leclerc, questa volta non causato da una scellerata gestione del box rosso, ma dalle lente procedure di rimozione di un veicolo, con il conseguente utilizzo della safety car per i sei giri finali. Leclerc Verstappen Monza Queste operazioni solitamente richiedono pochissimi giri, e l’utilizzo della safety car serve per evitare ulteriori incidenti, con i piloti che non possono superare e devono rispettare la posizione occupata al momento del suo utilizzo. Con così tanti giri alla fine Leclerc avrebbe provato l’attacco finale su Verstappen, trascinato da tantissimi tifosi della Ferrari. Il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 settembre 2022) Il Gran Premio diè da poco terminato, ma lenon si placheranno per molto tempo. Ennesimo episodio sfortunato subito della stella della Ferrari, Charles Leclerc, questa volta non causato da una scellerata gestione del box rosso, ma dalle lente procedure di rimozione di un veicolo, con il conseguente utilizzo dellacar per i sei giri finali. LeclercQueste operazioni solitamente richiedono pochissimi giri, e l’utilizzo dellacar serve per evitare ulteriori incidenti, con i piloti che non possono superare e devono rispettare la posizione occupata al momento del suo utilizzo. Con così tanti giri alla fine Leclerc avrebbe provato l’attacco finale su, trascinato da tantissimi tifosi della Ferrari. Il ...

