FIFA 23 Ratings | scopri gli overall di FUT!

ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 Svelati i primi ratings ufficiali di #FUT - RionChaos : @Crocianius01 Boh ho cercato Milan fifa 23 ratings e li ho visti - fifautita : More than 200 official #FIFARatings #FUT23 ? -

FUT Universe

Scorpi gli overall di FUT 23! Gli overall e le statistiche dei migliori giocatori di FIFA 23 svelati a partire da lunedì 12 settembre!Brooklyn Nets star Kyrie Irving couldn’t help but voice his disappointment at his rating in NBA 2K23, suggesting that all USA National Team members should be a 99 overall.