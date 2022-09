Ex naufraga de L’Isola dei Famosi valuta l’idea di farsi aiutare da uno psicologo per i traumi

(Di domenica 11 settembre 2022) ; le sue parole non sono passate inosservate. Quella conclusasi lo scorso giugno è stata l’edizione dedeipiù lunga della storia del reality. Un’edizione fortunatissima, che ha divertito ed emozionato il pubblico per ben 99 giorni. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitinterno : “Una vicenda brutta”: Isola dei famosi, per l’ex naufraga scatta l’arresto - infoitinterno : L’Isola dei Famosi, racconto shock dell’ex naufraga: “Estorsione dalla polizia” - IsaeChia : #Isola 15, Vera Gemma e Jedà si sono lasciati? Lei svela: “Non è proprio ufficiale, vediamo se…” L’ex naufraga, pr… -

Fortementein.com

Carmen Di Pietro parla di Totti e Ilary e fa un appello alla De Filippi Intervistata ai microfoni di "Non succederà più" in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli,'exdell'dei ...'exdell'dei Famosi ha ricordato alla fidanzata di Alessandro Basciano che la Bonas non è solo una valletta sensuale ma il personaggio più amato di una trasmissione che fa compagnia ... Dopo "L'Isola dei Famosi" il dramma che ha colpito una naufraga. Confessione agghiacciante