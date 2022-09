NicolaPorro : Una storia pazzesca: dal bollettino Covid muoiono, risorgono e poi muoiono di nuovo. Ma che succede? ???? - LaStampa : Covid, il bollettino dell’11 settembre: 12.317 casi nuovi e 34 morti. Il tasso di positività all’11,3% - News24_it : Covid: 34 morti, 12.317 positivi. Tasso all'11,3% - UnioneSarda : #Covid19: in #Italia 34 morti nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 12.317 - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, 12.317 contagi e 34 morti: bollettino 11 settembre -

Sono 12.317 i nuovi casi, contro i 15.565 di ieri, secondo il bollettino di oggi diffuso dal ministero della Salute. In aumento le vittime: 34 oggi, rispetto alle 18 di ieri. E crescono anche le terapie intensive, in ...Il totale dei casi dirilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.048.032. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 180 i pazienti ricoverati in terapia ...(ANSA) - GENOVA, 11 SET - Dopo giorni e giorni di calo, tornano a salire i ricoveri per covid in Liguria. Gli ospedalizzati sono ... Non sono segnalati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5558.(ANSA) - ROMA, 11 SET - Sono 12.317 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri ...