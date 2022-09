Classifica piloti SBK | la situazione dopo Magny Cours

motosprint : Classifica piloti #SBK: la situazione dopo #MagnyCours ?? - motorboxcom : #WRC Nonostante il passo falso, #Rovanpera e #Toyota mantengono un buon vantaggio nelle classifiche generali… - MassimoBonzo : RT @rallyssimo: Kalle resta leader dopo un weekend difficile ma ora Tanak è a 50 punti quando mancano due gare alla fine del mondiale. Cla… - rallyssimo : Kalle resta leader dopo un weekend difficile ma ora Tanak è a 50 punti quando mancano due gare alla fine del mondia… - ChiaraDiNucci : RT @maliduck: se de vries dovesse finire la gara in 11° posizione o in top 10, latifi finirà per essere 21° su 20 nella classifica del mond… -

Alvaro Bautista continua a condurre la, grazie alla vittoria di ieri ed al secondo posto della Superpole Race. Per lo spagnolo i punti sono ora 332 ingenerale. Al secondo posto della graduatoria sale Toprak Razgatlioglu grazie ad una domenica perfetta ed al contemporaneo zero proprio dello spagnolo in Gara 2. Il distacco tra i due scende ...... i ventisono pronti per il giro di ricognizione del GP d'Italia Non sarà facile, anche se ... Ricciardo, Norris oltre a Fernando Alonso, andranno a caccia di punti importanti per la...Bautista resta in testa al campionato nonostante lo zero di Gara 2, Razgatlioglu si avvicina dopo la terza doppietta domenicale in stagione. Rea a -47 ed “aiutato” dal long lap penalty ...Nel roster dei piloti al via del weekend si registra solo la partecipazione ... Appena avanti, Bassani fa una mossa folle e si prende la vetta della classifica su Razgatlioglu. Rinaldi e Rea hanno poi ...