CdS – Calciomercato Serie C, rinforzo per la Turris: ecco Gallo (Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-09 20:39:31 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata dal Corriere: TORRE DEL GRECO – rinforzo per il centrocampo della Turris. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club corallino comunica "di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Gallo (classe 1997), che ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2023. Il centrocampista nato a Pompei, all'esordio tra i professionisti nella scorsa stagione, ha collezionato 35 presenze e 3 assist nelle fila del Foggia tra campionato, Coppa Italia e playoff, saltando per squalifica il primo turno degli spareggi proprio contro la Turris. In precedenza, circa 150 le presenze in Serie D con le maglie di Real Agro Aversa, Vado, Savona e Recanatese.

