Ascolti TV 10 settembre 2022 | dalla proclamazione di Carlo III al trionfo di Reazione a Catena

(Di domenica 11 settembre 2022) Giornata emozionante quella di ieri 10, con riscontri eccellenti neglitv di mamma Rai. Rai 1 si è occupata di mostrare agli spettatori ladel nuovo re, in seguito alla morte di Elisabetta II. Anche il Tg1 delle 20.00 ha ottenuto massimi riscontri nello share, ma ad avere la meglio è stato. In questa puntata ne sono accadute delle belle con Marco Liorni che ha riconfermato campioni gli Affiatati. Per questo trio vercellese è arrivata un'altra bella vincita.TV ieri 10, la nazionale italiana di pallavolo vola in finale La seconda ed ultima serata dei ‘Tim Music Awards' ha portatoConti e Vanessa Incontrada ad intrattenere 2.7 milioni ...

emabrue : Ascolti TV analisi 10 settembre: Conti e Incontrada vincenti nell’Arena. Gli Azzurri schiacciano pure Canale5. Carl… - 26az1 : RT @infoitcultura: Ascolti tv sabato 10 settembre 2022: TIM Music Awards chiude con 2,6 mln, seconda la Pallavolo - infoitcultura : Ascolti tv sabato 10 settembre 2022: TIM Music Awards chiude con 2,6 mln, seconda la Pallavolo - TuttoH24 : Lo scorso anno è stata la regina indiscussa degli ascolti tv, con punte che superavano i 5 milioni di telespettator… - CAvondet : @giusepp34193958 Giuseppe, buona domenica. Se ascolti e ponderi bene il Vangelo di oggi, 11 settembre. Trovi la ris… -

Rientro a Scuola. Rete Studenti e UDU in flash mob al Ministero domenica 11dalle ore 19:30 e davanti 50 scuole lunedì mattina: "La Politica ci, abbiamo 100 idee per istruzione, lavoro, ambiente e salute mentale". Il 12sarà il primo giorno di ...tv sabato 102022: preserale e access prime time Techetechetè non è andato in onda per lasciare spazio alla presentazione dei Tim Music Awards. Reazione a catena sempre ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 10 settembre 2022 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...