Alberto Matano: chi è, età, carriera, chi è il marito Riccardo, nozze e Instagram

Dagli inizi al debutto di Alberto Matano Alberto Matano è nato a Catanzaro il 9 settembre 1972. Negli anni dell'università ha cominciato a scrivere sul quotidiano Avvenire, poi, dopo la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con l'agenzia televisiva Rete News a Montecitorio. Nel 1996 ha superato la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. La carriera televisiva è cominciata nel 1998 all'Agenzia Ansa

