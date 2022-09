Venezia 79: i 5 best look del red carpet (Di sabato 10 settembre 2022) La 79ma edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia è alla fine: è ora di tirare le somme! Ecco i 5 look migliori del Festival, quelli che si sono fatti ricordare non solo per la loro eccentricità, ma anche per il loro stile, coerente con la diva che li indossava. Perché il segreto dello stile è questo: interpretare quello che abbiamo addosso! Josephine Skriver in Alberta Ferretti Elegantissima e semplice, la super top model Josephine Skriver indossa in modo impeccabile l’abito in raso, dalla linea classica e pulita. Il look completato dal collier e dalla décolleté glitter fa senza dubbio la sua figura! Olivia Wilde in Gucci Colore che colpisce per questo abito giallo firmato Gucci indossato da Olivia Wilde. Il taglio non è proprio perfetto (il décolleté non viene valorizzato al massimo), ma l’insieme è ... Leggi su dilei (Di sabato 10 settembre 2022) La 79ma edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica diè alla fine: è ora di tirare le somme! Ecco i 5migliori del Festival, quelli che si sono fatti ricordare non solo per la loro eccentricità, ma anche per il loro stile, coerente con la diva che li indossava. Perché il segreto dello stile è questo: interpretare quello che abbiamo addosso! Josephine Skriver in Alberta Ferretti Elegantissima e semplice, la super top model Josephine Skriver indossa in modo impeccabile l’abito in raso, dalla linea classica e pulita. Ilcompletato dal collier e dalla décolleté glitter fa senza dubbio la sua figura! Olivia Wilde in Gucci Colore che colpisce per questo abito giallo firmato Gucci indossato da Olivia Wilde. Il taglio non è proprio perfetto (il décolleté non viene valorizzato al massimo), ma l’insieme è ...

