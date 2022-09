Ti basta una sola bottiglia per STURARE LO SCARICO INTASATO | Il metodo che non tutti conoscono! (Di sabato 10 settembre 2022) Uno dei problemi più fastidiosi e noti in cucina è sicuramente quello degli scarichi intasati. Il lavandino presente in quest’ambiente, infatti, col passare del tempo facilmente tende ad intasarsi. Questo perché spesso vi ci finiscono dentro residui di cibo e altre sostanze che creano problemi. Non è raro trovarsi ad affrontare uno SCARICO lento o INTASATO. Ma niente paura! C’è una soluzione che può risultare davvero efficace: stiamo parlando di una bottiglia con ingredienti molto particolari. Vediamo insieme! La bottiglia “magica” per gli scarichi intasati Parliamo di un bel trucchetto per STURARE gli scarichi intasati. Dovremo versare del sale, circa una tazza, in una bottiglia di plastica vuota (aiutiamoci con un imbuto). Successivamente, aggiungeremo una tazza di bicarbonato di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 10 settembre 2022) Uno dei problemi più fastidiosi e noti in cucina è sicuramente quello degli scarichi intasati. Il lavandino presente in quest’ambiente, infatti, col passare del tempo facilmente tende ad intasarsi. Questo perché spesso vi ci finiscono dentro residui di cibo e altre sostanze che creano problemi. Non è raro trovarsi ad affrontare unolento o. Ma niente paura! C’è una soluzione che può risultare davvero efficace: stiamo parlando di unacon ingredienti molto particolari. Vediamo insieme! La“magica” per gli scarichi intasati Parliamo di un bel trucchetto pergli scarichi intasati. Dovremo versare del sale, circa una tazza, in unadi plastica vuota (aiutiamoci con un imbuto). Successivamente, aggiungeremo una tazza di bicarbonato di ...

borghi_claudio : @ErikSk2000 Nessuno ha scritto 'solamente' ma la stragrande maggioranza sì, perché il prezzo dell'energia poi trasc… - CarloCalenda : Ma quando mai. Il taglio dei parlamentari lo avete votato per sudditanza morale e culturale ai 5S, e poi non avete… - EnricoLetta : #Lavoro, lavoro, lavoro. 1? Incentivi per contratti a tempo indeterminato 2? Decontribuzione totale per chi assume… - Francy94712 : RT @ilnostrotempo_: Alessandra Amoroso ancora una volta decide di mettervi al vostro posto con un bel “non date mai ascolto ad internet, gu… - SilviaJKookie : RT @GiuliaCortese1: Conunque l'Italia è un Paese davvero singolare. Per badare ai bambini dell'asilo serve una laurea, mentre per governare… -