Salerno | dipendente di Salerno pulita aggredito

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undi, addetto alle pulizie di Palazzo di Città, questa mattina, intorno alle 4.30, è statoe picchiato da un uomo che stava urinando accanto al distributore di sigarette adiacente l’ingresso del Comune. Il, che era in compagnia del caposquadra, e stava entrando a Palazzo di Città lo ha ammonito e per tutta risposta è stato colpito con pugni al volto e calci alle gambe. Sul posto, dopo l’aggressione, sono giunti gli operatori del 118 e i carabinieri. L’addetto alle pulizie è stato portato all’ospedale Ruggi, dove gli sono stati riscontrati un ematoma all’occhio sinistro e contusioni alla schiena e alla caviglia sinistra. L’amministratore unico di ...

