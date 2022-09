Ritorno in classe, Pregliasco: “Giusto partire con libertà, ma non è finita, attrezzarci in caso di ripresa dei contagi” (Di sabato 10 settembre 2022) "In questa attuale situazione epidemiologica" di calma sul fronte Covid, "credo che il messaggio che è stato dato con le indicazioni alle scuole, ossia che si può partire con una certa libertà, sia Giusto. Però non dobbiamo pensare che è finita, perché ci sono rischi per il futuro ed è opportuno pianificare l'eventualità di nuove restrizioni, nel caso in cui dovessero servire. Speriamo di no, però attrezziamoci". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 settembre 2022) "In questa attuale situazione epidemiologica" di calma sul fronte Covid, "credo che il messaggio che è stato dato con le indicazioni alle scuole, ossia che si puòcon una certa, sia. Però non dobbiamo pensare che è, perché ci sono rischi per il futuro ed è opportuno pianificare l'eventualità di nuove restrizioni, nelin cui dovessero servire. Speriamo di no, però attrezziamoci". L'articolo .

