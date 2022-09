Prugne e susine: buone non solo per combattere la stipsi (Di sabato 10 settembre 2022) Cosa contengono Dal punto di vista nutrizionale, 100 g di Prugne o susine corrispondono a 89 g di parte edibile, apportano solo 36 kcal, insieme a 88 g di acqua, 0,5 g di proteine, 0,1 g di grassi, 8.9 g di zuccheri, 2,1 g di fibra, 2 mg di sodio, 190 mg di potassio, 13 mg di calcio, 0.2 mg di ferro, oltre a vitamine A, B1, B12 e C. L’apporto calorico passa a 220 kcal/100 g di prodotto per le Prugne secche, con ovvia concentrazione dei vari componenti esposti per quelle fresche. Benefici La caratteristica più nota delle Prugne, fresche o secche, è sicuramente la loro proprietà lassativa, che contribuisce a contrastare il transito rallentato e la stipsi. Questo effetto sembrerebbe dovuto all’azione combinata di xilolo e maltosio, associati al magnesio sotto forma di ... Leggi su dilei (Di sabato 10 settembre 2022) Cosa contengono Dal punto di vista nutrizionale, 100 g dicorrispondono a 89 g di parte edibile, apportano36 kcal, insieme a 88 g di acqua, 0,5 g di proteine, 0,1 g di grassi, 8.9 g di zuccheri, 2,1 g di fibra, 2 mg di sodio, 190 mg di potassio, 13 mg di calcio, 0.2 mg di ferro, oltre a vitamine A, B1, B12 e C. L’apporto calorico passa a 220 kcal/100 g di prodotto per lesecche, con ovvia concentrazione dei vari componenti esposti per quelle fresche. Benefici La caratteristica più nota delle, fresche o secche, è sicuramente la loro proprietà lassativa, che contribuisce a contrastare il transito rallentato e la. Questo effetto sembrerebbe dovuto all’azione combinata di xilolo e maltosio, associati al magnesio sotto forma di ...

58Franci85 : @ammaiFiamma @aquagiugi Per fortuna ci sono prugne e susine. ?? - Prudenzi4 : @TeieraPedeshtre @wojak0 Non possiedo l'albero! Però posso procurarmeli, quando cadranno a terra e non verranno ra… -