Programmi TV di stasera, sabato 10 settembre 2022. Su La7 ‘The Queen – La Regina” (Di sabato 10 settembre 2022) The Queen - La Regina Rai1, ore 21.25: Tim Music Awards Musicale. In diretta dall’Arena di Verona, il secondo ed ultimo appuntamento dell’evento musicale più importante dell’estate, che prevede la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti della musica e – dello spettacolo italiano si esibiscono con uno show dal vivo. – Conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada Rai2, ore 21.00: Pallavolo Maschile – Campionati Mondiali 2022, Semifinale: Slovenia – Italia Sport. Gli Azzurri, Campioni d’Europa uscenti, affrontano nella semifinale degli Europei 2022 di pallavolo la Slovenia, finalista lo scorso anno. Rai3, ore 21.10: Indovina chi viene a cena Attualità. “Il Seme della Resistenza”: Dal granaio d’Italia, in Puglia, alle mele dell’Alto Adige, c’è un seme che sta ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 settembre 2022) The- LaRai1, ore 21.25: Tim Music Awards Musicale. In diretta dall’Arena di Verona, il secondo ed ultimo appuntamento dell’evento musicale più importante dell’estate, che prevede la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti della musica e – dello spettacolo italiano si esibiscono con uno show dal vivo. – Conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada Rai2, ore 21.00: Pallavolo Maschile – Campionati Mondiali, Semifinale: Slovenia – Italia Sport. Gli Azzurri, Campioni d’Europa uscenti, affrontano nella semifinale degli Europeidi pallavolo la Slovenia, finalista lo scorso anno. Rai3, ore 21.10: Indovina chi viene a cena Attualità. “Il Seme della Resistenza”: Dal granaio d’Italia, in Puglia, alle mele dell’Alto Adige, c’è un seme che sta ...

EvaRuwe : RT @GiorgiaMeloni: Oggi triplo appuntamento per parlare a tanti cittadini dei programmi di @FratellidItalia per la Nazione: questa mattina… - Antonel78300009 : RT @GiorgiaMeloni: Oggi triplo appuntamento per parlare a tanti cittadini dei programmi di @FratellidItalia per la Nazione: questa mattina… - Saverio6518 : RT @GiorgiaMeloni: Oggi triplo appuntamento per parlare a tanti cittadini dei programmi di @FratellidItalia per la Nazione: questa mattina… - chick_slave : RT @GiorgiaMeloni: Oggi triplo appuntamento per parlare a tanti cittadini dei programmi di @FratellidItalia per la Nazione: questa mattina… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Alessandro Cattelan ospite dei Tim Music Awards ha annunciato la partenza del suo nuovo show su Rai 2, in seconda serata dal 2… -