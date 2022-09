Nell’abbazia di Westminster i funerali di Elisabetta II | Buckingham Palace conferma la data

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 settembre 2022) Londra – Il funerale della ReginaII si svolgerà il 19 settembre aAbbey. Laè statata da. Il giorno delle esequie, sarà festivo in tutto il Regno Unito, ha reso noto in precedenza Penny Mordaunt, presidente del Consiglio privato. Il nuovo Re Carlo III lo ha approvato. A Edimburgo sono intanto iniziati i preparativi per l’arrivo del feretro della Regina. Come riporta la Bbc, diverse strade della capitale scozzese sono state chiuse e barriere sono state erette. Il feretro, secondo il programma riportato dalla Bbc, domani lascerà il castello di Balmoral, dove la Regina è morta, per essere portato al Palazzo di Holyroodhouse, da dove lunedì sarà poi trasferito alla cattedrale di St. Giles. Qui sarà ...