Napoli-Spezia: provaci ancora Ndombele, è l’ora di mostrare la tua classe (Di sabato 10 settembre 2022) Luciano Spalletti è pronto a lanciare Tanguy Ndombele titolare per la sfida Napoli-Spezia della sesta giornata di Serie A. L’allenatore azzurro prova ancora con il talento francese dopo averlo fatto partire titolare in Napoli-Lecce, ma senza grandissima fortuna. Il giocatore arrivato in prestito dal Tottenham era apparso fuori forma fisica. Ora ha avuto altri dieci giorni per carburare e trovare la condizione giusta per dare il proprio contributo alla causa. Ndombele è forse uno dei giocatori più attesi tra i nuovi acquisti del Napoli. Il francese è dotato di un grandissimo talento, ma deve crescere dal punto di vista fisico per esprimerlo al meglio e si è visto in maniera evidente proprio in Napoli-Lecce. Ndombele titolare in ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 settembre 2022) Luciano Spalletti è pronto a lanciare Tanguytitolare per la sfidadella sesta giornata di Serie A. L’allenatore azzurro provacon il talento francese dopo averlo fatto partire titolare in-Lecce, ma senza grandissima fortuna. Il giocatore arrivato in prestito dal Tottenham era apparso fuori forma fisica. Ora ha avuto altri dieci giorni per carburare e trovare la condizione giusta per dare il proprio contributo alla causa.è forse uno dei giocatori più attesi tra i nuovi acquisti del. Il francese è dotato di un grandissimo talento, ma deve crescere dal punto di vista fisico per esprimerlo al meglio e si è visto in maniera evidente proprio in-Lecce.titolare in ...

