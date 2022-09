Leclerc in pole fa sognare la Ferrari a Monza Verstappen parte quarto

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - RobChinchero : Chiariamo: se Verstappen sarà primo al termine della Q3, con Leclerc secondo, la pole position (non solo sulla grig… - Eurosport_IT : Charles Leclerc fa urlare Monza: è pole!!!! #F1 #ItalianGP -

Commenta per primoposition di Charlesnel GP d'Italia di Formula 1 . Il pilota della Ferrari ha realizzato il miglior giro in 1'20'161, il monegasco precede in classifica dei tempi Verstappen, Sainz, Perez,...MONZA - Charlesconquista laposition nel Gran Premio d'Italia , sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 ...Charles Leclerc, con la Ferrari, partirà dalla pole position nel Gp d'Italia, a Monza. Il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche (1'20'161«), ...Con la tuta gialla quasi fatichi a riconoscerlo, finché non sfila il casco. E quando lo fa, il sorriso tradisce la soddisfazione di Charles Leclerc per la pole position conquistata a Monza. Dopo le ...