La rivoluzione povera di «Chiara» in un universo tutto al maschile

controsistemacv : Io e più di 30 che votavo cdx, ma il cdx in Italia non esiste più ormai siete la brutta copia del PD DI BIBBIANO...… - aledeniz : @GigiEinaudi @A_NMorelli @GP_ArieteRosso Il risultato a lungo andare sarebbe lo stesso, anche perché la Svizzera pe… - Giovann07219336 : @pdnetwork Con il ritorno al carbone la rivoluzione green sarà completata.....che fine povera Italia - Nadia97024918 : @OGiannino Si è vero siamo un popolo di pecore, altrimenti a quest'ora avremmo fatto la rivoluzione contro chi ci… -

Quotidiano Sanità

... ma anche quel sogno di rinnovamento e divoluta e desiderata: 'Della Chiara si sa poco ... piena di energia, che voleva predicare, viaggiare, fondare una comunitàdi donne ...... che racconti con forza quel sogno di rinnovamento, quellavoluta e desiderata con l'... piena di energia, che voleva predicare, viaggiare, fondare una comunitàdi donne francescane ... La rivoluzione di “abbandono” dei medici La regista: «Chiara era una giovane ribelle e coraggiosa, piena di energia, che voleva predicare, viaggiare e portare la vita evangelica nel mondo» ...Gentile Direttore, tra una apparizione in Tik-Tok, un video messaggio in facebook e un passaggio in TV arranca una campagna elettorale povera di idee e di proposte, dove la sanità brilla per la sua as ...