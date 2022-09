La proclamazione di Carlo III al Saint James di Londra: «Mi impegnerò per il resto dei miei giorni» (Di sabato 10 settembre 2022) Al Saint James, il più antico dei palazzi reali di Londra, Carlo è stato ufficialmente proclamato re. Non sono passate nemmeno 48 ore dalla morte di sua madre, la Regina Elisabetta II, ma il Regno Unito ha un nuovo sovrano: Carlo III. La cerimonia è cominciata alle ore 11. L’Accession Council si è tenuto alla presenza della regina consorte Camilla e l’erede al trono William. Presente anche la premier Liz Truss insieme a diversi ex primi ministri. Penny Mordaunt, presidente della Camera dei Lord, ha dato l’annuncio della morte della regina. Richard Tillbrook, civil servant della Camera dei Comuni, ha proclamato Carlo re e ha poi proclamato «God save the King». L’annuncio verrà dato a breve dal balcone del Saint James, che per tre secoli, fino al regno ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) Al, il più antico dei palazzi reali diè stato ufficialmente proclamato re. Non sono passate nemmeno 48 ore dalla morte di sua madre, la Regina Elisabetta II, ma il Regno Unito ha un nuovo sovrano:III. La cerimonia è cominciata alle ore 11. L’Accession Council si è tenuto alla presenza della regina consorte Camilla e l’erede al trono William. Presente anche la premier Liz Truss insieme a diversi ex primi ministri. Penny Mordaunt, presidente della Camera dei Lord, ha dato l’annuncio della morte della regina. Richard Tillbrook, civil servant della Camera dei Comuni, ha proclamatore e ha poi proclamato «God save the King». L’annuncio verrà dato a breve dal balcone del, che per tre secoli, fino al regno ...

