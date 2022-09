Karina Cascella spiega perché ha criticato Alessandro Basciano e Sophie Codegoni a Venezia 79 e ha invece approvato Giulia De Lellis

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 settembre 2022) Tra chi hala presenza degli influencer al Festival del Cinema di, c’è stata. L’opinionista aveva esposto il suo parare così come tanti altri sui social. Un altro personaggio molto seguito, però, ha ritenuto contraddittorio il suo pensiero. Stiamo parlando di Amedeo Venza che ha fatto notare: Ma laprima si chiede cosa ci fanno gli influencer ae poi mette il like aDeha quindi voluto rispondere all’espero di gossip: Non posso scrivere messaggi privati, ha limitato tutto.la prima cosa che faccio io quando vedo qualcosa che non mi quadra è parlare direttamente con la persona interessata. Ma se poi mi bloccano i profili non posso e ...