John Elkann | Juventus da scudetto | ho fiducia in Allegri

(Di sabato 10 settembre 2022) Parla così in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, presidente di Exor, la holding che controlla anche la squadra bianconera.motiva così il suo ottimismo sulla ...

GoalItalia : John Elkann punta forte sui bianconeri di Allegri: 'Sono più che fiducioso' ????? - Gazzetta_it : Parla John Elkann: 'Ferrari e Juventus, dico tutto' - araujopampanin : Secondo il presidentissimo John Elkann la Ferrari vincerà entro il 2026 e la Juve già quest'anno. Io ci leggo un ul… - CarmineTool : RT @GoalItalia: John Elkann punta forte sui bianconeri di Allegri: 'Sono più che fiducioso' ????? - LorenzoPuliga : RT @GoalItalia: John Elkann punta forte sui bianconeri di Allegri: 'Sono più che fiducioso' ????? -

AGI - Il presidente di Stellantis e della Ferrari,è 'fiducioso che di qui al 2026 la Ferrari tornerà a vincere un mondiale costruttori e un mondiale piloti '. 'Noi abbiamo puntato ad essere anzitutto competitivi', ha spiegato in un'...Parla così in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, presidente di Exor, la holding che controlla anche la squadra bianconera.motiva così il suo ottimismo sulla ..."Sergio sarebbe molto orgoglioso di vedere che cosa sta facendo Stellantis. Penso a questo quando è partita la nostra avventura. Nel 2004, la Fiat stava lottando per la zona salvezza. Poi siamo riusci ...Il presidente del gruppo: "Siamo tornati competitivi ma la scuderia deve maturare, troppi errori" AGI - Il presidente di Stellantis e della Ferrari, John Elkann è "fiducioso che di qui al 2026 la Ferr ...