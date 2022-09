Il simbolo della resistenza ucraina sui muri della città occupata di Mariupol (Di sabato 10 settembre 2022) Nelle scorse ore a Mariupol, città dell’ucraina sudorientale che si affaccia sul Mare d’Azov, ha iniziato a comparire il segno Ï su edifici e palazzi. Una lettera dell’alfabeto cirillico, non usata in russo ma ben presente in ucraino. E proprio per questo è diventato un elemento distintivo non solo della lingua, ma della lotta di un intero popolo contro l’invasione. Come riporta su Twitter l’analista geopolitico Michael Horowitz, la Ï è diventata «un simbolo della resistenza all’occupazione russa» in una città, Mariupol, assediata per mesi dalle forze armate del Cremlino e caduta il 20 maggio, dopo una lunga ed estenuante battaglia nel complesso industriale ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 settembre 2022) Nelle scorse ore adell’sudorientale che si affaccia sul Mare d’Azov, ha iniziato a comparire il segno Ï su edifici e palazzi. Una lettera dell’alfabeto cirillico, non usata in russo ma ben presente in ucraino. E proprio per questo è diventato un elemento distintivo non sololingua, malotta di un intero popolo contro l’invasione. Come riporta su Twitter l’analista geopolitico Michael Horowitz, la Ï è diventata «unall’occupazione russa» in una, assediata per mesi dalle forze armate del Cremlino e caduta il 20 maggio, dopo una lunga ed estenuante battaglia nel complesso industriale ...

