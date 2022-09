Frattesi, la Roma potrebbe provarci nuovamente a gennaio (Di sabato 10 settembre 2022) I giallorossi potrebbero prendere Davide Frattesi nella sessione invernale di calciomercato. Nuovi tentativi previsti da parte di Tiago Pinto Il calciatore nell’ultima sessione di mercato si è visto accostato alla Roma svariate volte, salvo poi finire per rimanere in neroverde. Il centrocampista del Sassuolo continua a sfornare buone prestazioni, tanto che la Roma sembra intenzionata L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 settembre 2022) I giallorossiro prendere Davidenella sessione invernale di calciomercato. Nuovi tentativi previsti da parte di Tiago Pinto Il calciatore nell’ultima sessione di mercato si è visto accostato allasvariate volte, salvo poi finire per rimanere in neroverde. Il centrocampista del Sassuolo continua a sfornare buone prestazioni, tanto che lasembra intenzionata L'articolo

AHerSan89 : RT @ASRomaPress: Roma to renew interest in Sassuolo's Davide Frattesi in January - rumorstransfers : Roma will renew their interest in Sassuolo's Davide Frattesi in January, according to Calciomercato. - Dalla_SerieA : Roma pronta a tornare alla carica per Frattesi a gennaio - - adamabb30980074 : RT @ASRomaPress: Roma to renew interest in Sassuolo's Davide Frattesi in January - shntnsthe : RT @siamo_la_Roma: ?? #Roma-#Frattesi, non è finita ?? #Pinto non demorde ?? E prepara un nuovo assalto a gennaio #ASRoma -