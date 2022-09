François Hollande: «Putin lavora per far vincere la destra in Italia. Salvini è al servizio della sua strategia» (Di sabato 10 settembre 2022) L’ex presidente della Francia François Hollande ha appena pubblicato un libro dal titolo “Bouleversements”. Nel quale racconta i suoi incontri con Vladimir Putin, definito un «abile bugiardo». E oggi, in un’intervista rilasciata a Repubblica, dice che lo Zar oggi «spera e lavora a una vittoria delle estreme destre in Italia». Hollande fa notare ad Anais Ginori che «Fratelli d’Italia è il movimento ereditato da Giorgio Almirante, già legato al Front National di Jean-Marie Le Pen, cioè ai neofascisti. La fiamma nel simbolo del Front National proviene dal Msi. L’esempio Italiano può rafforzare la strategia che Marine Le Pen ha intrapreso da dieci anni. Ovvero presentarsi come un partito tra i tanti, prendendo in prestito ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) L’ex presidenteFranciaha appena pubblicato un libro dal titolo “Bouleversements”. Nel quale racconta i suoi incontri con Vladimir, definito un «abile bugiardo». E oggi, in un’intervista rilasciata a Repubblica, dice che lo Zar oggi «spera ea una vittoria delle estreme destre in».fa notare ad Anais Ginori che «Fratelli d’è il movimento ereditato da Giorgio Almirante, già legato al Front National di Jean-Marie Le Pen, cioè ai neofascisti. La fiamma nel simbolo del Front National proviene dal Msi. L’esempiono può rafforzare lache Marine Le Pen ha intrapreso da dieci anni. Ovvero presentarsi come un partito tra i tanti, prendendo in prestito ...

