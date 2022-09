Finanza del futuro: nei piani delle aziende c’è più Cloud (Di sabato 10 settembre 2022) Stiamo entrando in una nuova era della Finanza. L’emergenza sanitaria e il conflitto in atto hanno ridisegnato le priorità delle organizzazioni sempre più alle prese con un’attenta pianificazione del budget sul lungo periodo, su un’approfondita analisi dei dati e su una gestione del rischio che deve garantire adeguati flussi di cassa anche in periodi d’incertezza. Lo studio “Finanza del futuro” realizzato da ANDAF e dalla sezione Lombardia (Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari) in collaborazione con Workday, azienda multinazionale leader nelle applicazioni Cloud aziendali per la gestione finanziaria e delle risorse umane, ha messo in luce differenti preoccupazione dei dipartimenti finanziari: se, da una parte, la crisi ha messo sotto pressione i ... Leggi su quifinanza (Di sabato 10 settembre 2022) Stiamo entrando in una nuova era della. L’emergenza sanitaria e il conflitto in atto hanno ridisegnato le prioritàorganizzazioni sempre più alle prese con un’attentaficazione del budget sul lungo periodo, su un’approfondita analisi dei dati e su una gestione del rischio che deve garantire adeguati flussi di cassa anche in periodi d’incertezza. Lo studio “del” realizzato da ANDAF e dalla sezione Lombardia (Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari) in collaborazione con Workday, azienda multinazionale leader nelle applicazioniaziendali per la gestione finanziaria erisorse umane, ha messo in luce differenti preoccupazione dei dipartimenti finanziari: se, da una parte, la crisi ha messo sotto pressione i ...

