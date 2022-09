Elisabetta II, le cause della morte e le prossime fasi della successione (Di sabato 10 settembre 2022) al trono per il nuovo re, Carlo III Secondo quanto riportato da il quotidiano Il Messaggero, le cause della morte di Elisabetta II sarebbero riconducibili alle conseguenze di una caduta domestica. La Regina, a causa dei suoi recenti problemi motori era apparsa particolarmente fragile, ma dopo la caduta, che sarebbe confermata da fonti vicine alla famiglia reale, le sue condizioni sarebbero precipitare. I medici che l’assistevano avevano consigliato il ricovero in ospedale, ma forse per volontà della stessa sovrana, è poi rimasta nel castello di Balmoral. La notizia è stata fatta trapelare con cautela, prima annunciando la rinuncia a tenere una conferenza su Zoom con il suo Consiglio Privato, poi con la dichiarazione dei medici sulle sue preoccupanti condizioni di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 settembre 2022) al trono per il nuovo re, Carlo III Secondo quanto riportato da il quotidiano Il Messaggero, lediII sarebbero riconducibili alle conseguenze di una caduta domestica. La Regina, a causa dei suoi recenti problemi motori era apparsa particolarmente fragile, ma dopo la caduta, che sarebbe confermata da fonti vicine alla famiglia reale, le sue condizioni sarebbero precipitare. I medici che l’assistevano avevano consigliato il ricovero in ospedale, ma forse per volontàstessa sovrana, è poi rimasta nel castello di Balmoral. La notizia è stata fatta trapelare con cautela, prima annunciando la rinuncia a tenere una conferenza su Zoom con il suo Consiglio Privato, poi con la dichiarazione dei medici sulle sue preoccupanti condizioni di ...

