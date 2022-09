Croazia, almeno 2 morti e molti feriti in incidente ferroviario (Di sabato 10 settembre 2022) almeno due persone sono morte e molte sono rimaste gravemente ferite quando un treno passeggeri ha urtato un treno merci fermo a Rajici, a circa 120 chilometri a est di Zagabria, intorno alle 21.30 di venerdì. Lo riferiscono i media croati.Secondo il sito hr.n1info.com, il treno passeggeri era in viaggio da Vinkovci a Novska. I servizi di emergenza sono sul posto e le cause dell'incidente saranno note dopo un'indagine, ha dichiarato la compagnia ferroviaria HZ. L'azienda ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. Il primo ministro Andrej Plenkovic e i suoi collaboratori si stanno recando a Novska. Secondo fonti non ufficiali, sono rimasti uccisi il macchinista e un capotreno. Secondo i media, il treno passeggeri sarebbe passato con il semaforo rosso e avrebbe colpito il treno merci fermo, e uno dei treni si sarebbe ribaltato a ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 settembre 2022)due persone sono morte e molte sono rimaste gravemente ferite quando un treno passeggeri ha urtato un treno merci fermo a Rajici, a circa 120 chilometri a est di Zagabria, intorno alle 21.30 di venerdì. Lo riferiscono i media croati.Secondo il sito hr.n1info.com, il treno passeggeri era in viaggio da Vinkovci a Novska. I servizi di emergenza sono sul posto e le cause dell'saranno note dopo un'indagine, ha dichiarato la compagnia ferroviaria HZ. L'azienda ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. Il primo ministro Andrej Plenkovic e i suoi collaboratori si stanno recando a Novska. Secondo fonti non ufficiali, sono rimasti uccisi il macchinista e un capotreno. Secondo i media, il treno passeggeri sarebbe passato con il semaforo rosso e avrebbe colpito il treno merci fermo, e uno dei treni si sarebbe ribaltato a ...

