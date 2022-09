Coppa Davis 2022: i gironi e il format. Prima fase in più sedi, dai quarti alla finale si giocherà a Malaga (Di sabato 10 settembre 2022) Le Finali di Coppa Davis 2022 sono state suddivise in due parti: la Prima fase a gironi è in programma dal 14 al 18 settembre in quattro sedi, ovvero Bologna (Italia), Amburgo (Germania), Glasgow (Gran Bretagna) e Valencia (Spagna), mentre la seconda fase ad eliminazione diretta è prevista a dal 21 al 27 novembre a Malaga, in Spagna. L’Italia di capitan Filippo Volandri è stata inserita nel Gruppo A con Croazia, Argentina e Svezia: in caso di vittoria del raggruppamento gli azzurri affronteranno la seconda del Gruppo D, con USA, Gran Bretagna, Kazakistan e Paesi Bassi, mentre in caso di secondo posto incrocio con la Prima del Gruppo B, con Spagna, Canada, Serbia e Corea del Sud. CALENDARIO E sedi ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Le Finali disono state suddivise in due parti: laè in programma dal 14 al 18 settembre in quattro, ovvero Bologna (Italia), Amburgo (Germania), Glasgow (Gran Bretagna) e Valencia (Spagna), mentre la secondaad eliminazione diretta è prevista a dal 21 al 27 novembre a, in Spagna. L’Italia di capitan Filippo Volandri è stata inserita nel Gruppo A con Croazia, Argentina e Svezia: in caso di vittoria del raggruppamento gli azzurri affronteranno la seconda del Gruppo D, con USA, Gran Bretagna, Kazakistan e Paesi Bassi, mentre in caso di secondo posto incrocio con ladel Gruppo B, con Spagna, Canada, Serbia e Corea del Sud. CALENDARIO E...

