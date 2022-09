CM.com – Milan, Kjaer: ‘Il nostro modulo è più europeo che italiano. Infortunio? Contento non averlo avuto a 22 anni…’ | Serie A (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-10 23:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Sono felice per la vittoria e per la squadra, è stata una partita molto dura. Sono molto stanco, ma molto felice. Abbiamo tanti giocatori che in questo sistema può giocare molto bene, a Leao ho detto che se lui continua a fare la differenza corriamo noi per lui. Con il calendario che abbiamo sarà difficile fare tanti esperimenti, ma ci siamo e alla fine deciderà il mister”. SULLA SQUADRA – “C’è molta fame e voglia di migliorarsi, sia noi che la squadra. La mentalità è molto molto buona, abbiamo tanti giocatori per ogni ruolo e questo fa bene a tutti. Ognuno ogni giorno deve dare il massimo e allenarsi bene. Abbiamo un’ottima squadra e un ottimo gruppo, ... Leggi su justcalcio (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-10 23:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il difensore del, Simon, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Sono felice per la vittoria e per la squadra, è stata una partita molto dura. Sono molto stanco, ma molto felice. Abbiamo tanti giocatori che in questo sistema può giocare molto bene, a Leao ho detto che se lui continua a fare la differenza corriamo noi per lui. Con il calendario che abbiamo sarà difficile fare tanti esperimenti, ma ci siamo e alla fine deciderà il mister”. SULLA SQUADRA – “C’è molta fame e voglia di migliorarsi, sia noi che la squadra. La mentalità è molto molto buona, abbiamo tanti giocatori per ogni ruolo e questo fa bene a tutti. Ognuno ogni giorno deve dare il massimo e allenarsi bene. Abbiamo un’ottima squadra e un ottimo gruppo, ...

