Carlo d' Inghilterra all' uninominale

Mi sussurra la sempre informata Annalisa Chirico che Carlo d'Inghilterra stia muovendo mari e monti per candidarsi fuori tempo con i verdi all'uninominale di Bolgheri Uno; e che quella pazza di Camilla Parkers Bowles stia esplodendo di gioia all'idea di poter ufficialmente rendere nota l'annosa relazione con Beppe Severgnini, quello nostro quasi loro.

