A Venezia il Leone d'oro è del documentario della Poitras. Guadagnino è d'argento (Di sabato 10 settembre 2022) Riacchiappati dalla vita vissuta e dall'impegno civile. Sembra incredibile che in una Mostra di Venezia che proponeva tante belle storie inventate - il motivo principe per cui si va al cinema - la giuria con Julianne Moore presidente abbia scelto l'unico documentario in concorso. Vince il Leone d'oro "All The Beauty and the Bloodshed" di Laura Poitras, che ha in curriculum "Citizenfour" su Edward Snowden (e anche un po' Julian Assange). Premio Oscar 2015 al miglior documentario, premio Pulitzer per il giornalismo oltre a tante altre belle statuine e medagliette, finito subito sulle tanto odiate piattaforme. "La bellezza e lo spargimento di sangue" - bel titolo, no, per riempire le sale vuote? - racconta la fotografa e attivista Nan Goldin, negli anni dell'eroina e negli anni dell'Oxycontin, ...

