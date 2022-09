A fuoco un edificio di via Ponte a Cavallo: nessuna persona coinvolta (FOTO) (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi attorno alle ore 16.30 in una palazzina disabitata e fatiscente in via Ponte a Cavallo. Il fuoco è divampato all’ultimo piano, il terzo, di un edificio. Secondo le prime informazioni nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale e i Carabinieri. Non erano più presenti nemmeno gli infissi. Le cause dovrebbero essere di natura accidentale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi attorno alle ore 16.30 in una palazzina disabitata e fatiscente in via. Ilè divampato all’ultimo piano, il terzo, di un. Secondo le prime informazionisarebbe rimasta. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili deldel Comando provinciale e i Carabinieri. Non erano più presenti nemmeno gli infissi. Le cause dovrebbero essere di natura accidentale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** A fuoco un #Edificio di via Ponte a Cavallo: nessuna persona coinvolta (FOTO) ** - HakulinenMaria : RT @OSINTI1: Video dal tetto dell'edificio dell'amministrazione locale. Da notare che non si sentono scontri a fuoco nella città. https://t… - dario74x : RT @OSINTI1: Video dal tetto dell'edificio dell'amministrazione locale. Da notare che non si sentono scontri a fuoco nella città. https://t… - OSINTI1 : Video dal tetto dell'edificio dell'amministrazione locale. Da notare che non si sentono scontri a fuoco nella città. - florinarazvan : RT @AcciaiSpeciali: I militanti delle Forze armate ucraine hanno colpito l'ospedale. Kalinin a Donetsk.UCRONAZI È stato riferito che il te… -