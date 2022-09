Una Vita anticipazioni 19-24 Settembre 2022 (Di venerdì 9 settembre 2022) Lunedì 19 Settembre 2022Aurelio porta Valeria da Rodrigo e minaccia l’uomo di ucciderla, se non gli rivela la formula del gas nervino. L’uomo, temendo per la Vita dell’amata, cede. Martedì 20 Settembre 2022Felipe scopre che Fausto potrebbe essere rilasciato e ha una nuova crisi. Azucena decide di dire a L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di venerdì 9 settembre 2022) Lunedì 19Aurelio porta Valeria da Rodrigo e minaccia l’uomo di ucciderla, se non gli rivela la formula del gas nervino. L’uomo, temendo per ladell’amata, cede. Martedì 20Felipe scopre che Fausto potrebbe essere rilasciato e ha una nuova crisi. Azucena decide di dire a L'articolo proviene da MediaTurkey.

