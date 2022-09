Un altro domani anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022, che fine ha fatto il bambino di Julia? (Di venerdì 9 settembre 2022) Nelle puntate di Un altro domani in onda da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022 Julia resterà sorpresa dopo essere andata dal ginecologo visto che si trova in stato interessante. Nel passato, Carmen viene estromessa dall’azienda da Patricia, mentre cerca di trovare una soluzione per evitare il matrimonio con Victor. La giovane Cruz poi rientra al suo posto di lavoro, ma troverà Kiros infastidito dalla sua presenza. Julia e Sergio poi prendono una decisione per il loro futuro che non trova l’approvazione di Diana. Gli episodi della soap opera spagnola saranno disponibili on demand come sempre subito dopo la messa in onda di Canale 5. Tutto sulle puntate di Un altro domani dal 12 al 16 settembre 2022 Nella puntata di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 settembre 2022) Nelle puntate di Unin onda da lunedì 12 a venerdì 16resterà sorpresa dopo essere andata dal ginecologo visto che si trova in stato interessante. Nel passato, Carmen viene estromessa dall’azienda da Patricia, mentre cerca di trovare una soluzione per evitare il matrimonio con Victor. La giovane Cruz poi rientra al suo posto di lavoro, ma troverà Kiros infastidito dalla sua presenza.e Sergio poi prendono una decisione per il loro futuro che non trova l’approvazione di Diana. Gli episodi della soap opera spagnola saranno disponibili on demand come sempre subito dopo la messa in onda di Canale 5. Tutto sulle puntate di Undal 12 al 16Nella puntata di ...

elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - OfficialASRoma : Mourinho: “Preferisco perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0. È dura per noi, è dura per i tifosi. Però è… - NicolaPorro : ?? L’idiozia del tetto al prezzo di gas e petrolio, il rischio di milioni di disoccupati e la folle teoria del Doman… - cavalierepadano : RT @KitemuoT: @CarloCalenda @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Minchia che aiuto e supporto dall'UE! Il rischio di aumento dei prezzi è noto… - MircoScatizzi : RT @elio_vito: È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone animato… -