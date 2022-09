Ultime Notizie – Tetto al prezzo del gas russo, quanto manca alla decisione Ue? (Di venerdì 9 settembre 2022) Passi avanti ma non ancora decisivi. Le lente procedure europee, e i veti più o meno espliciti che cambiano nella forma ma non nella sostanza, non danno ancora certezze sulla decisione della Ue di imporre un Tetto al prezzo del gas importato dalla Russia. Né è facile riuscire a capire quanto manchi effettivamente a un passo che poteva e doveva arrivare già da mesi, come ha ricordato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. La notizia di oggi è che i ministri dei Paesi membri dell’Ue, riuniti a Bruxelles per il Consiglio Energia straordinario, hanno invitato la Commissione a “proporre un intervento di emergenza e temporaneo, incluso un Tetto al prezzo del gas”, entro “metà settembre”. Lo riporta il sommario della presidenza, diffuso al termine della riunione. Al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) Passi avanti ma non ancora decisivi. Le lente procedure europee, e i veti più o meno espliciti che cambiano nella forma ma non nella sostanza, non danno ancora certezze sulladella Ue di imporre unaldel gas importato dRussia. Né è facile riuscire a capiremanchi effettivamente a un passo che poteva e doveva arrivare già da mesi, come ha ricordato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. La notizia di oggi è che i ministri dei Paesi membri dell’Ue, riuniti a Bruxelles per il Consiglio Energia straordinario, hanno invitato la Commissione a “proporre un intervento di emergenza e temporaneo, incluso unaldel gas”, entro “metà settembre”. Lo riporta il sommario della presidenza, diffuso al termine della riunione. Al ...

