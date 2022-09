Traffico Roma del 09-09-2022 ore 09:30 (Di venerdì 9 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti e code per Traffico è un incidente tra La Romanina è la Roma Fiumicino in carreggiata interna e la puntina e l’ardeatina in esterna ci sposiamo ora nella zona nord della città e qui troviamo code sulla Cassia Veientana per i noti i cantieri tra Tor de’ ceveri e il raccordo anulare stessa cosa sulla via Cassia tra la storta e la Giustiniana auto in fila anche sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti direzione Corso di Francia ma ci sono code anche sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico via delle Valli e via dei Campi Sportivi intanto si allungano le code dovute lavori in corso sulla via Pontina code nelle due direzioni tra il bivio per pratica di mare e Spinaceto altre Code in direzione ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti e code perè un incidente tra Lanina è laFiumicino in carreggiata interna e la puntina e l’ardeatina in esterna ci sposiamo ora nella zona nord della città e qui troviamo code sulla Cassia Veientana per i noti i cantieri tra Tor de’ ceveri e il raccordo anulare stessa cosa sulla via Cassia tra la storta e la Giustiniana auto in fila anche sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti direzione Corso di Francia ma ci sono code anche sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico via delle Valli e via dei Campi Sportivi intanto si allungano le code dovute lavori in corso sulla via Pontina code nelle due direzioni tra il bivio per pratica di mare e Spinaceto altre Code in direzione ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Viale dei Parioli ?????? traffico rallentato da Piazza Santiago del Cile a Piazza Ungheria #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Viale Castro Pretorio ?????? traffico rallentato altezza Via Marghera > Viale dell'Università #Luceverde #Lazio - in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra Firenze Scandicci e Firenze Im… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Imprune… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta #viabiliTOS #viabiliFI -