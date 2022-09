Sport in tv oggi (venerdì 9 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 9 settembre 2022) oggi venerdì 9 settembre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Inizia l’intenso fine settimane riservato ai motori con le prove libere del GP d’Italia a Monza per quanto riguarda la F1 e le prove libere del GP di Francia per la Superbike. Tappa da non perdere alla Vuelta di Spagna, il menu del ciclismo regala anche GP Quebec, Giro di Romania e Tour of Britain. L’Italia affronterà l’Olanda nella finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto femminile, agli US Open andranno invece in scena le semifinali. Poi Italia-Francia di rugby femminile, un bel piatto calcistico e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022)ci aspetta una giornata ricca di. Inizia l’intenso fine settimane riservato ai motori con le prove libere del GP d’Italia a Monza per quanto riguarda la F1 e le prove libere del GP di Francia per la Superbike. Tappa da non perdere alla Vuelta di Spagna, il menu del ciclismo regala anche GP Quebec, Giro di Romania e Tour of Britain. L’Italia affronterà l’Olanda nella finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto femminile, agli US Open andranno invece in scena le semifinali. Poi Italia-Francia di rugby femminile, un bel piatto calcistico e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in...

AzzurreFIGC : ???? #ItaliaRomania ???? ?? Oggi, ore 18.30 ??? Stadio 'Paolo Mazza', #Ferrara ?? Qualificazioni mondiali ?? Rai Sport +… - UniticontroAIDS : Musica, sport, incontri, prevenzione, cibo.... all'EOS Festival di #Bergamo - sportface2016 : SPORT IN TV - PALINSESTO OGGI VENERDI #9SETTEMBRE - Art19641 : @janniksin @carlosalcaraz Voglio dirvi a tutti e due: Grazie per un match favoloso, intenso, spettacolare.… - sehmagazine : ?? Al via la nuova edizione del “Festival del Mare” di Santa Lucia di #Siniscola. Da oggi fino a domenica tre giorni… -